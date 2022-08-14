На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 13 цивільних об'єктів
На Запоріжжі окупанти зруйнували 13 об'єктів цивільної інфраструктури в шести населених пунктах
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
Упродовж 13 серпня на Запорізькому напрямку ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби росіяни обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерію вздовж усієї лінії фронту. ЗСУ втримують рубежі та дають відсіч загарбникам.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новояковлівка, Тернувате, Залізничне, Чарівне, Оріхів, Гуляйполе. Надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Крім того, 13 серпня з тимчасово окупованих територій Запоріжжя евакуювали 1645 людей, зокрема 486 дітей.
- Станом на 14 серпня на Запоріжжі російські обстріли ЗАЕС спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
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