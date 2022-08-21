На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 16 цивільних об'єктів
На Запоріжжі 20 серпня російські загарбники зруйнували 16 цивільних об'єктів у Преображенці й Оріхові
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запорізькому напрямку 20 серпня ситуація суттєво не змінилася. Росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Протягом доби вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту. ЗСУ дають відсіч ворогу.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Преображенка, Оріхів. Надійшло 16 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Також упродовж 20 серпня з тимчасово окупованої території евакуювали 1036 людей, зокрема 324 дітей.
- 20 серпня на російському блокпості у Василівці Запорізької області в черзі на виїзд із окупованої території загинула жінка.
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