Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4-ма тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах,які ворог створив на своїх блокпостах", - наголосив він.

Іван Федоров зауважив, що кількість загиблих у евакуаційних колонах перевищє 10 людей. Однак росіяни на це незважають і "щодня знущаються з наших людей, які бажають утекти від "русского мира"".

Станом на 25 липня у Василівці понад 5 тис. людей чекали на виїзд до Запоріжжя, у черзі померло пʼятеро людей

2 серпня жителі Мелітополя та сусідніх населених пунктів не могли виїхати з тимчасово окупованого міста в Запоріжжя через знищену окупантами та розмиту непогодою дорогу.

Станом на 4 серпня в Запорізькій області на Василівському блокпості на виїзд з тимчасово окупованої території чекали понад 1200 авто. Люди можуть стояти в чергах до 7 днів

10 серпня депутат Запорізької облради Сергій Лишенко зауважив, що в Запорізькій області на Василівському блокпості люди тижнями чекають, якщо не мають чим платити за виїзд з окупованих територій.

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