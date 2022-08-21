У черзі на виїзд з окупованої частини Запорізької області загинула жінка
На російському блокпості у Василівці на Запоріжжі в черзі на виїзд із окупованої території 20 серпня загинула жінка
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
"Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4-ма тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах,які ворог створив на своїх блокпостах", - наголосив він.
Іван Федоров зауважив, що кількість загиблих у евакуаційних колонах перевищє 10 людей. Однак росіяни на це незважають і "щодня знущаються з наших людей, які бажають утекти від "русского мира"".
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