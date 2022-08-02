Про це інформує місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

"Трасу Мелітополь-Запоріжжя, якою тисячі людей виїжджають з окупованих територій, давно називають "дорогою життя". Найскладніша її ділянка – між Василівкою та селом Кам'янським", - йдеться в повідомленні.



Саме ця дорого проходить на лінії фронту, тому під час евакуації авто виїжджати під обстрілами.



"На блокпосту зібралося 1140 машин. Сьогодні (2 серпня, - Ред.) виїхати вони не зможуть - через сильну зливу ґрунтова дорога перетворилася на озеро", - додали журналісти.



Крім того, нині проїхати через блокпост у Василівці можна лише отримавши у рашистів спеціальний дозвіл. Такі дії окупантів ускладнюють евакуацію мирного населення.



"Пропускають вони людей неохоче, влаштовуючи численні перевірки та змушуючи їх ночувати просто неба по кілька діб. Як розповідають очевидці, там три черги тепер: платна, звичайна і для немовлят і людей з інвалідністю", - додали в матеріалі.

На окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей почала працювати кремлівська політична партія "Єдина Росія". Окупанти роздають російські паспорти та готуються провести псевдореферендум.

Для підтримки псевдореферендуму та пропаганди для росіян у тимчасово окуповані міста на Запоріжжі окупанти привезли "активістів".

Херсонці чекають на звільнення регіону й чинять активний спротив псевдореферендуму, у той час, як рашисти визначили організацію, яка проводитиме "голосування".

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