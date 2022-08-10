Причина кілометрових черг у Василівці лише одна - корупція, - депутат Запорізької облради Лишенко
Депутат Запорізької облради Сергій Лишенко зауважив, що у Запорізькій області на Василівському блокпості люди тижнями чекають, якщо не мають чим платити за виїзд з окупованих територій
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Василівці стоїть черга близько 1000 машин. Причина таких черг лише одна - це корупція. Окупанти беруть від 2 тис. грн до 500 доларів за одну людину в машині. Тобто, щоб виїхати з окупованої території - це коштує великих грошей. Окупанти випускають обмежену кількість людей. Люди тижнями знаходяться у черзі на виїзд. У кого є гроші, ті виїжджають за один день. Людина, яка їде рятувати своє життя віддасть останнє", - наголосив Лишенко.
- 2 серпня жителі Мелітополя та сусідніх населених пунктів не могли виїхати з тимчасово окупованого міста в Запоріжжя через знищену окупантами та розмиту непогодою дорогу.
- У Запорізькій області на Василівському блокпості на виїзд з тимчасово окупованої території чекають понад 1200 авто. Люди в чергах можуть стояти до 7 днів
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