Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Василівці стоїть черга близько 1000 машин. Причина таких черг лише одна - це корупція. Окупанти беруть від 2 тис. грн до 500 доларів за одну людину в машині. Тобто, щоб виїхати з окупованої території - це коштує великих грошей. Окупанти випускають обмежену кількість людей. Люди тижнями знаходяться у черзі на виїзд. У кого є гроші, ті виїжджають за один день. Людина, яка їде рятувати своє життя віддасть останнє", - наголосив Лишенко.