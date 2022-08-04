Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Нині на блокпості в Василівці на виїзд з тимчасово окупованої території Запорізької області чекають близько шести тисяч українців.

"Велика кількість людей намагається виїжджати з тимчасово окупованих територій. Одна із причин це те, що немає безпекових гарантій. Також проблема в тому, що нині пункт пропуску один для чотирьох областей - Луганської, Донецької, Херсонської, частини Запорізької. Всі виїжджають через Василівку і сьогодні там понад 1200 автівок.

Ми можемо сказати, що майже 6 тисяч наших громадян чекають в черзі на виїзд до України, до Запоріжжя", - сказав мер.



Рашисти організували бізнес на цьому пункті пропуску та зробили три черги.



"Перша - платна, вони очевидно беруть з людей від 100 до 500 доларів за виїзд без черги. Ці люди можуть виїхати за добу", - розповів Федоров.



Три-чотири доби чекає пільгова черга - це авто з малолітніми дітьми, людьми з інвалідністю та літніми. У звичайній черзі люди очікують до 7 днів.



Крім того, через непогоду дорогу розмило, що теж ускладнило рух. За останні 4 доби співробітники ДСНС відбуксували близько 500 автівок, серед яких 100 вантажних.



Міський голова наголосив про важливість евакуації.



"Якщо у вас є можливість - виїжджайте зараз. Якщо у вас є рідні, близькі та родичі на території України чи Європейського Союзу, ми готові надати допомогу та сприяння в евакуації. Для цього вам потрібно звернутися до нашого центру допомоги "Саме тут", і ми допоможемо вам у переїзді на територію, підконтрольну державі Україна, - додав мер Іван Федоров.

2 серпня жителі Мелітополя та сусідніх населених пунктів не могли виїхати з тимчасово окупованого міста в Запоріжжя через знищену окупантами та розмиту непогодою дорогу.

На окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей почала працювати кремлівська політична партія "Єдина Росія". Окупанти роздають російські паспорти та готуються провести псевдореферендум.

Херсонці чекають на звільнення регіону й чинять активний спротив псевдореферендуму, у той час, як рашисти визначили організацію, яка проводитиме "голосування".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb