На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 51 цивільний об'єкт
У Запорізькій області 6 вересня російські окупанти зруйнували 51 цивільний об'єкт у районі 15 населених пунктів
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запоріжжі 6 серпня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Протягом 6 серпня вони обстріляли позиції ЗСУ з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Трудове, Ольгівське, Дорожнянка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандрївка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Нестерянка, Залізничне, Порожгянка, Оріхів і Комишуваха. Надійшло 51 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Упродовж 6 серпня з тимчасово окупованої території Запорізької області евакуювали 1477 людей, зокрема 357 дітей.
- 6 вересня в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області пролунав сильний вибух.
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