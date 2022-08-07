Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку 6 серпня ситуація суттєво не змінилася. Ворог зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. ЗСУ тримають рубежі й дають відсіч росіянам.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Трудове, Степногірськ, Гуляйполе, Оріхів, Марфопіль, Червоне. Надійшло 8 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж 6 серпня з тимчасово окупованих територій евакуювали 1154 людей, зокрема 318 дітей.

6 серпня російські терористи знову обстріляли майданчик ЗАЕС, поранили одного працівника.

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