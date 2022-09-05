Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Російські загарбники наказали не пропускати гуманітарку до тимчасово окупованих територій.



"Учора вони (російські окупанти, - ред.) заборонили пропускати гуманітарні вантажі. Останні шість місяців щодня наші волонтери ризикуючи життям доправляли до наших лікарень, закладів соціального захисту - медикаменти, засоби першої необхідності. Щодня декілька машин їхало до Мелітополя з цим", - сказав Федоров.



Міський голова наголосив, що за пів року окупації рашисти ні разу не доставити медикаменти до мелітопольських лікарень.



"Сьогодні надскладна ситуація буде з хронічними хворими, тими хто потребує діаліз, інсулін, бо рашисти цього не поставляють. Це ніяк інакше, як геноцид назвати не можна і це дійсно буде нагально проблема найближчі дні", - додав мер Мелітополя.

29 серпня Іван Федоров повідомив, що до Мелітополя завезли хімлабораторії "Мікроб" задля захисту своїх співробітників від радіації.

Упродовж 30 серпня окупанти обстрілювали 16 населених пунктів запорізької області. Зруйновано 25 цивільних об'єктів.

Російські військові 31 серпня обстріляли евакуаційний конвой у Василівці, Запорізька область.

У ніч на 2 вересня ЗСУ в тимчасово окупованому Мелітополі влучили по двох локаціях російських окупантів, одна з них детонувала ще декілька годин.

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