На Запоріжжі російські загарбники заблокували ввезення гуманітарки до тимчасово окупованих територій, - мер Мелітополя
Окупанти заблокували ввезення гуманітарної допомоги до тимчасово окупованих територій, зокрема медзаклади Мелітополя без медикаментів
Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Російські загарбники наказали не пропускати гуманітарку до тимчасово окупованих територій.
"Учора вони (російські окупанти, - ред.) заборонили пропускати гуманітарні вантажі. Останні шість місяців щодня наші волонтери ризикуючи життям доправляли до наших лікарень, закладів соціального захисту - медикаменти, засоби першої необхідності. Щодня декілька машин їхало до Мелітополя з цим", - сказав Федоров.
Міський голова наголосив, що за пів року окупації рашисти ні разу не доставити медикаменти до мелітопольських лікарень.
"Сьогодні надскладна ситуація буде з хронічними хворими, тими хто потребує діаліз, інсулін, бо рашисти цього не поставляють. Це ніяк інакше, як геноцид назвати не можна і це дійсно буде нагально проблема найближчі дні", - додав мер Мелітополя.
- 29 серпня Іван Федоров повідомив, що до Мелітополя завезли хімлабораторії "Мікроб" задля захисту своїх співробітників від радіації.
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- Російські військові 31 серпня обстріляли евакуаційний конвой у Василівці, Запорізька область.
- У ніч на 2 вересня ЗСУ в тимчасово окупованому Мелітополі влучили по двох локаціях російських окупантів, одна з них детонувала ще декілька годин.
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