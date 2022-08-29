Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вони (російські окупанти, - ред.) завезли на територію Мелітополя 10 лабораторій, які називаються "Мікроб". Ці лабораторії призначені для радіаційної безпеки та захисту людей від радіаційних ситуацій. Ми чітко розуміємо, нині рашисти намагаються створити ядерну небезпеку на території тимчасово окупованої Запорізької області. Ці лабораторії вони хочуть використовувати безпосередньо для захисту своїх співробітників, яких вони привезли з континентальної Росії", - наголосив мер.

Такі дії окупантів показують їхню байдужість до українців: "Це ще одна ознака того, що вони зовсім не думають про наших людей, про цивільних людей, які знаходяться на території тимчасово окупованого Мелітополя".

Розміщено лабораторії поблизу однієї з тимчасово окупованих будівель колишньої райдержадміністрації.



Мелітополь мав бути центром евакуйованих з Енергодару у разі аварії на АЕС. Відстань між містами - 80 км.

"У мирний час саме в Мелітополь мала бути евакуація людей з Енергодару, під час аварії на Запорізькій атомній електростанції. Нині ми переглядаємо разом з обласною військовою адміністрацією шляхи евакуації наших людей і до Мелітополя евакуюватися не мають змоги, адже після Мелітополя нам немає куди вивозити людей, тому, що повністю окупована територія", - додав Федоров.

25 серпня міський голова Мелітополя закликав місцевих мешканців евакуюватись з міста, оскільки шансів на те, що до зими відновлять газопостачання, практично немає.

Ввечері, 26 серпня, на російських складах, які розташовані в окупованому Мелітопольському районі, стались вибухи.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці Новобогданівки чули детонацію та задимлення від вибухів.

27 серпня Іван Федоров повідомив, що ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці.

У селищі Мирне Мелітопольського району знищили будівлю, у які велась підготовка до псевдореферендуму, а у самому Мелітополі – одну з найбільших військових баз.

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