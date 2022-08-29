English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна воєнні злочини Росії У Мелітополь окупанти привезли хімічні лабораторії "Мікроб" для захисту від радіації, - мер

У Мелітополь окупанти привезли хімічні лабораторії "Мікроб" для захисту від радіації, - мер

29 серпня, 2022 понедiлок
15:11
воєнні злочини Росії Біолабораторії

У тимчасово окупований Мелітополь російські загарбники привезли хімічні лабораторії "Мікроб", аби захистити своїх співробітників від радіації

Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вони (російські окупанти, - ред.) завезли на територію Мелітополя 10 лабораторій, які називаються "Мікроб". Ці лабораторії призначені для радіаційної безпеки та захисту людей від радіаційних ситуацій. Ми чітко розуміємо, нині рашисти намагаються створити ядерну небезпеку на території тимчасово окупованої Запорізької області. Ці лабораторії вони хочуть використовувати безпосередньо для захисту своїх співробітників, яких вони привезли з континентальної Росії", - наголосив мер.

Такі дії окупантів показують їхню байдужість до українців: "Це ще одна ознака того, що вони зовсім не думають про наших людей, про цивільних людей, які знаходяться на території тимчасово окупованого Мелітополя".

Розміщено лабораторії поблизу однієї з тимчасово окупованих будівель колишньої райдержадміністрації.

Мелітополь мав бути центром евакуйованих з Енергодару у разі аварії на АЕС. Відстань між містами - 80 км.

"У мирний час саме в Мелітополь мала бути евакуація людей з Енергодару, під час аварії на Запорізькій атомній електростанції. Нині ми переглядаємо разом з обласною військовою адміністрацією шляхи евакуації наших людей і до Мелітополя евакуюватися не мають змоги, адже після Мелітополя нам немає куди вивозити людей, тому, що повністю окупована територія", - додав Федоров.

  • 25 серпня міський голова Мелітополя закликав місцевих мешканців евакуюватись з міста, оскільки шансів на те, що до зими відновлять газопостачання, практично немає. 
  • Ввечері, 26 серпня, на російських складах, які розташовані в окупованому Мелітопольському районі, стались вибухи.
  • Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці Новобогданівки чули детонацію та задимлення від вибухів.
  • 27 серпня Іван Федоров повідомив, що ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці.
  • У селищі Мирне Мелітопольського району знищили будівлю, у які велась підготовка до псевдореферендуму, а у самому Мелітополі – одну з найбільших військових баз.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

Росія
Мелітополь
російська армія
війна з Росією
окуповані території
окупанти
ядерна безпека
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
Читайте також:
27 серпня, 2022 субота
Шантаж Путіна не спрацював. На Заході готуються до капітуляції Росії, - Піонтковський
Автор Антін Борковський
28 серпня, 2022 неділя
Московські ультрафашисти тиснуть на Путіна, але він не піддається, бо боїться за своє життя - Піонтковський
Ярослав Юрчишин
27 серпня, 2022 субота
Нардеп Юрчишин заявив про "спецоперацію", котру готують "слуги", аби завадити провести конкурс з обрання директора НАБУ
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.3
  • EUR
    Купівля 39.35
    Продаж 40.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
29 серпня
15:32
ЗСУ українські військові
Нацгвардійці показали, як на Харківщині знищили російську САУ "Мста-С", здатну бити на 29 км
15:29
Ексклюзив
Мандрівні державотворці
15:25
Олаф Шольц
Шольц закликав прийняти Україну в ЄС та назвав Росію неоімперіалістичною автократією
15:09
Ексклюзив
Енергодар
Росіяни влаштували в Енергодарі декілька катівень для атомників ЗАЕС, - чиновниця міськради
15:04
Емманюель Макрон
Ядерна зброя не може бути об'єктом ведення війни. Ми маємо захищати суверенітет України, - Макрон
15:02
Монета за донат для ЗСУ: за п’ять днів НБУ зібрав 6,21 млн грн
15:00
Велика Британія
Російські пропагандисти пророкують Британії голод, маніпулюючи статтями західних ЗМІ, — Центр при РНБО
14:55
Оновлено
Володимир Шепелєв (у світлій формі)
УПЛ: "Металіст" зіграв внічию з "Інгульцем", "Дніпро-1" розгромив "Динамо". Результати усіх матчів 2-го туру
14:50
Олександр Усик
"Рідненька, ми сумували": Усик повернуся до України після перемоги над Джошуа
14:35
Оновлено
ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
14:33
вступ
Вступ-2022: понад 67 тис. абітурієнтів рекомендували для зарахування на бюджет
14:24
Ексклюзив
Володимир Путін та Олександр Лукашенко
Загроза вторгнення з Білорусі існуватиме, поки при владі Лукашенко та Путін, - журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський
14:21
Ексклюзив
путін
В РФ зрозуміли, що війна програна: російські еліти почали шукати канали на Заході, щоб домовитися про переговори, - Клімкін
14:09
Георгій Султанов
"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
14:08
Ексклюзив
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
Європа дуже зацікавлена в мирній угоді між Азербайджаном і Вірменією, - політолог Велізаде
13:55
на фото: кліп
Український оператор Нікіта Кузьменко отримав нагороду MTV VMA 2022 за кліп на пісню Гаррі Стайлза
13:39
Ексклюзив
Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи
Є ризики зменшення військової допомоги Україні, - експерт з міжнародної політики Куса
13:36
Сергій Кривонос
У Генштабі пояснили, на якій підставі Залужний призначив Кривоноса керувати обороною аеропорту "Київ"
13:35
Нідерланди_ прапор
У Нідерландах вантажівка в'їхала в натовп: загинуло 6 людей, постраждало ще 7
13:24
Ексклюзив
податки
Стрімка податкова реформа - це радикально та небезпечно для українського суспільства, - нардепка Констанкевич
13:18
СБУ ідентифікувала командира російського спецзагону "Ахмат", який убив п’ятьох цивільних у Бучі
13:12
Магдалена Андерссон
Швеція надасть Україні 500 млн крон військової допомоги
12:27
навчальні стрільби
На Полтавщині проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
12:12
евакуація з Ірпеня
"Ми психологічно не були готові підривати мости": в Офісі президента назвали одну з ключових помилок влади після вторгнення РФ
12:11
Ексклюзив
Україна ЄС НАТО
Відбулася інтеграція України у західну оборонну систему, - дипломат Ващук
12:08
Урмас Рейнсал
"Не спочивати на лаврах, відправивши кілька танків": міністр закордонних справ Естонії закликав Німеччину збільшити військову підтримку України
12:08
на фото: число компаній
Майже 65 тисяч бізнесів працюють на тимчасово окупованих територіях України, — Опендатабот
12:04
Russia Today
Закликав до геноциду українців: в Україні судитимуть російського пропагандиста Красовського з каналу RT
11:43
Михайло Подоляк
Подоляк пояснив, чому українців заздалегідь не попередили про дату нападу Росії
11:41
на фото: марки
Укрпошта випустить благодійну марку з псом Патроном 30 серпня: збиратимуть гроші на машину для розмінування
11:37
Ракети вибухнули біля будівлі ОВА: Синєгубов показав фото наслідків удару окупантів по центру Харкова
11:10
Цієї ночі у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку
11:03
Збірна України з волейболу
Україна - Туніс: де та коли дивитися матч ЧС з волейболу
10:46
Ексклюзив
ЗСУ, ракета, РСЗВ
У Сватовому на базі окупантів сталася "бавовна", - голова Луганської ОВА Гайдай
10:40
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗАЕС працює, проте є ризики порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, – Енергоатом
10:26
Баштанка
Уночі окупанти обстрілювали Миколаївщину: влучили в житлові будинки та сільгоспбудівлі
10:26
Інфографіка
долар
Курс валют 29 серпня: актуальна ціна за долар та євро
10:25
Space Launch System (SLS)
NASA повертається на Місяць: коли й де стежити за запуском ракети за новою програмою Artemis
10:23
загибель доньки Дугіна
ФСБ звинуватила у вбивстві російської пропагандистки Дугіної ще одного українця
10:09
Ексклюзив
ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
ЗСУ закріпилися на околицях Пісків та тримають оборону, - речник Східного угруповання військ Череватий
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV