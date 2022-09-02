ЗСУ влучили по двох ворожих локаціях у Мелітополі, одна з них детонувала декілька годин, - мер
У ніч на 2 вересня ЗСУ в тимчасово окупованому Мелітополі влучили по двох локаціях російських окупантів, одна з них детонувала ще декілька годин
Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ! За попередніми даними попадання одразу по двох ворожих локаціях", - пише Федоров.
Мер повідомляє, що українські захисники знищили склад з російськими боєприпасами поблизу мелітопольського аеродрому, який "окупанти вже вкотре безрезультатно намагаються відновити".
Рештки детонували після вибуху, ще декілька годин.
Інформації, щодо другого утору - уточнюють.
- 25 серпня міський голова Мелітополя закликав місцевих мешканців евакуюватись з міста, оскільки шансів на те, що до зими відновлять газопостачання, практично немає.
- Ввечері, 26 серпня, на російських складах, які розташовані в окупованому Мелітопольському районі, стались вибухи.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці Новобогданівки чули детонацію та задимлення від вибухів.
- 27 серпня Іван Федоров повідомив, що ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці.
- У селищі Мирне Мелітопольського району знищили будівлю, у які велась підготовка до псевдореферендуму, а у самому Мелітополі – одну з найбільших військових баз.
- За день, 31 серпня, українські захисники ліквідували 9 складів з боєприпасами та 3 бази росіян на окупованих територіях.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.24
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе