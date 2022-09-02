Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ! За попередніми даними попадання одразу по двох ворожих локаціях", - пише Федоров.

Мер повідомляє, що українські захисники знищили склад з російськими боєприпасами поблизу мелітопольського аеродрому, який "окупанти вже вкотре безрезультатно намагаються відновити".

Рештки детонували після вибуху, ще декілька годин.

Інформації, щодо другого утору - уточнюють.

25 серпня міський голова Мелітополя закликав місцевих мешканців евакуюватись з міста, оскільки шансів на те, що до зими відновлять газопостачання, практично немає.

Ввечері, 26 серпня, на російських складах, які розташовані в окупованому Мелітопольському районі, стались вибухи.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці Новобогданівки чули детонацію та задимлення від вибухів.

27 серпня Іван Федоров повідомив, що ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці.

У селищі Мирне Мелітопольського району знищили будівлю, у які велась підготовка до псевдореферендуму, а у самому Мелітополі – одну з найбільших військових баз.

За день, 31 серпня, українські захисники ліквідували 9 складів з боєприпасами та 3 бази росіян на окупованих територіях.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb