Обстрілювали з танків та артилерії: у Запорізькій області росіяни протягом доби зруйнували 25 цивільних об'єктів
На Запоріжжі 30 серпня російські загарбники зруйнували 25 цивільних об'єктів у 16 населених пунктах
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
Минулої доби на Запорізькому напрямку ситуація суттєво не змінилася. Росіяни обстрілювали українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Ольгівське, Новоданилівка, Нестерянка, Мала Токмачка, Шевченко, Новоандріївка, Малинівка, Малі Щербаки, Червоне, Кам'янське, Дорожнянка, Новояківлівка, Залізничне, Запоріжжя. Надійшло 25 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Упродовж 30 серпня з тимчасово окупованої території евакуювали 1673 цивільних, зокрема 451 дитину.
- 31 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни перегруповуються на тимчасово окупованій території Запорізької області для відновлення наступу на цьому напрямку.
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