Ворог перегруповується, аби відновити наступ у Запорізькій області, - Генштаб ЗСУ
РФ здійснює перегрупування частин та підрозділів на тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою відновлення наступу на цьому напрямку
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
На Запорізькому напрямку, використовуючи танки, реактивну та ствольну артилерію, ворог здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення.
Також противник здійснює перегрупування частин та підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою відновлення наступу на зазначеному напрямку.
- Станом на ранок 31 серпня запеклі бої точаться на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки. Ворог намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема.
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