Ворог перегруповується, аби відновити наступ у Запорізькій області, - Генштаб ЗСУ

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

На Запорізькому напрямку, використовуючи танки, реактивну та ствольну артилерію, ворог здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення.

Також противник здійснює перегрупування частин та підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою відновлення наступу на зазначеному напрямку.

Станом на ранок 31 серпня запеклі бої точаться на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки. Ворог намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема.

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