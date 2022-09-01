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Головна війна з Росією Окупанти обстріляли евакуаційний конвой у Василівці, - мер Мелітополя

Окупанти обстріляли евакуаційний конвой у Василівці, - мер Мелітополя

1 вересня, 2022 четвер
11:47
війна з Росією окупанти евакуація

Російські військові 31 серпня обстріляли евакуаційний конвой у Василівці, Запорізька область

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, окупанти пустили евакуаційну колону за неперевіреним маршрутом, після чого заховалися в безпечне місце та обстріляли її з мінометів. Влучили в АЗС WOG.

Пізніше російські загарбники завдали удару по самій Василівці. Удар зафіксовано поблизу місця фільтрації.

Інформації про постраждалих і загиблих наразі немає.

"Маємо справу з армією терористів, які нищать мирне населення та інфраструктуру. Але розплата вже близько", - пише Федоров.

  • 29 серпня Іван Федоров повідомив, що до Мелітополя завезли хімлабораторії "Мікроб" задля захисту своїх співробітників від радіації. 
  • Упродовж 30 серпня окупанти обстрілювали 16 населених пунктів запорізької області. Зруйновано 25 цивільних об'єктів.

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