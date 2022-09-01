Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, окупанти пустили евакуаційну колону за неперевіреним маршрутом, після чого заховалися в безпечне місце та обстріляли її з мінометів. Влучили в АЗС WOG.

Пізніше російські загарбники завдали удару по самій Василівці. Удар зафіксовано поблизу місця фільтрації.

Інформації про постраждалих і загиблих наразі немає.

"Маємо справу з армією терористів, які нищать мирне населення та інфраструктуру. Але розплата вже близько", - пише Федоров.

29 серпня Іван Федоров повідомив, що до Мелітополя завезли хімлабораторії "Мікроб" задля захисту своїх співробітників від радіації.

Упродовж 30 серпня окупанти обстрілювали 16 населених пунктів запорізької області. Зруйновано 25 цивільних об'єктів.