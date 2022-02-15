На Запоріжжі СБУ проведе контрдиверсійні навчання

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За інформацією правоохоронців, навчання проведуть для посилення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп.



Наголошується, що навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння.



СБУ просить громадян зберігати спокій, з розумінням поставитися до певних незручностей та дотримуватися правил особистої безпеки.



Таким чином на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb