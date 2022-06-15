На Запоріжжі ситуація контрольована, найнебезпечніше поблизу лінії ведення боїв, - ОВА
За словами голови ОВА, на підконтрольних Україні територіях ситуація залишається стабільною
Про це очільник Запорізької ОВА Олександр Старух розповів в етері телеканалу Прямий.
За його даними, на Запорізькому напрямку ситуація контрольована. Водночас продовжуються артилерійські обстріли, внаслідок чого страждають населені пункти області. За словами Старуха, найбільш небезпечною є ситуація неподалік тимчасово окупованої території. Мова йде про міста Оріхів, Гуляйполе та Степногірськ.
Як передає ОВА, на підконтрольних Україні територіях ситуація стабільна, у той час, як в окупованих населених пунктах існує чимало проблем гуманітарного характеру.
"Продовжується виїзд людей через наш гуманітарний коридор. Цей коридор слугує зв'язком з окупованими територіями Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Значна частина з тих, хто користується коридором, мешканці Херсонської області та жителі Запорізької області", – заявляє Старух.
Крім того, він зазначив, що наразі небезпечно в усіх регіонах.
"Війна нікуди не поділась. Якщо у ворога буде успіх на будь-якій ділянці, то кожен регіон буде у небезпеці наступу. Тому весь народ разом зі збройними силами має дати відсіч, інакше під загрозою опиниться Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Придністров’я", - зазначає Старух.
Також голова ОВА торкнувся теми колабораціонізму та нагадав, що кожен випадок зради детально розглядається, а на колаборантів чекає покарання.
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