На Запоріжжі внаслідок обстрілу пошкоджені газопроводи, без газу залишились понад 62 тис. людей
Внаслідок обстрілу російських військ 7 квітня пошкоджено газопроводи у містах Гуляйполе та Оріхів Запорізької області
Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
Внаслідок обстрілу 7 квітня було пошкоджено розподільні газопроводи низького та середнього тиску у містах Гуляйполе та Оріхів. Загалом в області без газопостачання залишились 62 267 абонентів у 53 населених пунктах.
"Повністю відключені від газопостачання 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на території Донецької області. Порушене внаслідок ведення бойових дій газопостачання в населених пунктах планується невідкладно відновити після отримання доступу для проведення аварійно-відновлювальних робіт" – додають у повідомленні.
- На Запоріжжі окупанти заборонили чоловікам виїзд із окупованої території та проводять примусову мобілізацію.
- У Михайлівці Запорізької області окупанти взяли в полон депутата облради Віктора Дудку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе