На Запоріжжі внаслідок обстрілу пошкоджені газопроводи, без газу залишились понад 62 тис. людей

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Внаслідок обстрілу 7 квітня було пошкоджено розподільні газопроводи низького та середнього тиску у містах Гуляйполе та Оріхів. Загалом в області без газопостачання залишились 62 267 абонентів у 53 населених пунктах.

"Повністю відключені від газопостачання 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на території Донецької області. Порушене внаслідок ведення бойових дій газопостачання в населених пунктах планується невідкладно відновити після отримання доступу для проведення аварійно-відновлювальних робіт" – додають у повідомленні.