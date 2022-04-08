На Запоріжжі окупанти заборонили чоловікам виїзд із окупованої території та проводять примусову мобілізацію, - ОВА

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.



"Росіяни обмежують права громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд чоловікам у бік підконтрольної українській владі території. Ворог почав примусову мобілізацію у ряди так званої злочинної «народної міліції» на деяких тимчасово окупованих територіях. Росіяни періодично затримують чоловіків на блокпості у Василівці. Також ведуть перепис осіб чоловічої статі", - йдеться у повідомленні.



За словами речника у області зростає дефіцит товарів першої необхідності.



У Кам'янці Пологівського району помітили кадирівців на автомобілях, з позначкою перекресленою літерою Z. Вони відвідували помешкання цивільних та перевіряли документи. Також вони залякували тим, що ЗСУ скоро розбомблять все селище.



Також російські війська перебувають у Кирилівській громаді. Як повідомив голова громади, колона російської техніки пройшла косою Федотовою, заїхала на острів Бірючий. Там залишили частину техніки. Росіяни намагаються схилити до співпраці працівників селищної ради.



Станом на ранок 8 квітня підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 20 окупантів, 1 танк, 2 бойові броньовані машини, 2 безпілотних літальних апаратів та 10 автомобілів.



Іван Арєф'єв додав, що 7 квітня над містом Запоріжжя, було знищено одну крилату ракету. Також піротехніки ДСНС знищили 2 вибухонебезпечні предмети, що були виявлені на відкритій території у Запорізькому районі: касетний елемент КОБЕ ЗБЗО та гранату ПГ-7Л, що становили реальну загрозу громадянам, а також безпечні залишки РСЗО "Смерч".





Нагадаємо, Російська Федерація після дислокації військ на півночі України планує залучити їх до нових боїв на Донбасі.

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