Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, пошкоджено обʼєкти інфраструктури, - ОВА

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".



Стало відомо, що внаслідок ворожих ракетних обстрілів з акваторії Чорного моря було вражено об'єкти інфраструктури на Одещині. Подробиці уточнюються.



Попередньо спікер Одеської ОДА Сергій Братчук повідомив про ракетні удари по території Одеси.



Крім того у своєму зверненні Братчук запевнив, що ворожі літаки, які підуть курсом на молдовський Тираспіль, будуть одразу збиті.