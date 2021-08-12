На Запоріжжі жінка облила себе бензином та підпалила

Про це повідомляється на сторінці у Facebook запорізького Центра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Рятувати жінку прибули фельдшерська та реанімаційна бригади. Постраждала дістала опіки тулуба, кінцівок ІІ-ІІІ ступеня (90%) та опік верхніх дихальних шляхів. Її госпіталізували до лікарні в Запоріжжі.

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