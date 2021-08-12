На Запоріжжі жінка облила себе бензином та підпалила
В селі Наталівка Запорізької області 51-річна жінка облила себе бензином та підпалила
Про це повідомляється на сторінці у Facebook запорізького Центра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Рятувати жінку прибули фельдшерська та реанімаційна бригади. Постраждала дістала опіки тулуба, кінцівок ІІ-ІІІ ступеня (90%) та опік верхніх дихальних шляхів. Її госпіталізували до лікарні в Запоріжжі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.7
Купівля 26.7Продаж 26.94
-
EUR
Купівля 31.27Продаж 31.65
- Актуальне
- Важливе