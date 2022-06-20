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Головна війна з Росією На Запоріжжі ЗСУ переходять від оборони до наступальних дій, - командир підрозділу "Азов" Кудряшов
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На Запоріжжі ЗСУ переходять від оборони до наступальних дій, - командир підрозділу "Азов" Кудряшов

20 червня, 2022 понедiлок
11:08
війна з Росією На фото Збройні сили України

Командир підрозділу "Азов" Родіон Кудряшов розповів, що ворогу не вдається здійснювати прориви на Запорізькому напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Запорізькій області ми переходимо з активної оборони до наступальних дій. Ми просуваємо передові позиції й тиснемо ворога якомога далі. Противник обстрілює мирні села, які знаходяться на передовій. Ворогу не вдається здійснювати прориви на нашому напрямку", - зауважив Кудряшов.

Також командир підрозділу "Азов" додав, що ведуться позиційні бої.

"Лінія фронту вирівнюється та стає схожа на позиційну війну. В найближчі тижні командири планують ламати супротивника. Ініціативні групи будуть провокувати ворога, виявляти вогневі точки та пригнічувати їх. Важливо проявляти ініціативу,  забирати динаміку, тиснути на противника по всій лінії зіткнення і рухатися вперед", - наголосив Кудряшов.

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