На Запоріжжі ЗСУ переходять від оборони до наступальних дій, - командир підрозділу "Азов" Кудряшов
Командир підрозділу "Азов" Родіон Кудряшов розповів, що ворогу не вдається здійснювати прориви на Запорізькому напрямку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Запорізькій області ми переходимо з активної оборони до наступальних дій. Ми просуваємо передові позиції й тиснемо ворога якомога далі. Противник обстрілює мирні села, які знаходяться на передовій. Ворогу не вдається здійснювати прориви на нашому напрямку", - зауважив Кудряшов.
Також командир підрозділу "Азов" додав, що ведуться позиційні бої.
"Лінія фронту вирівнюється та стає схожа на позиційну війну. В найближчі тижні командири планують ламати супротивника. Ініціативні групи будуть провокувати ворога, виявляти вогневі точки та пригнічувати їх. Важливо проявляти ініціативу, забирати динаміку, тиснути на противника по всій лінії зіткнення і рухатися вперед", - наголосив Кудряшов.
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