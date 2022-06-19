Зеленський пообіцяв росіянам відповідь на обстріли паливної інфраструктури
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповідь на атаки російських військ по нафтопереробним заводам
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
Зеленський зазначив, що росіяни накопичують сили на Харківщині та в Запорізькій області.
"Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру – хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати", - додав президент.
Він повідомив, що наджорстокі бої тривають на Донбасі.
"Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія", - підсумував Зеленський.
- 18 червня росіяни обстріляли нафтобазу у Дніпропетровській області, постраждали 11 людей. 19 червня на ній вибухнув резервуар з паливом. Один з рятувальників загинув, ще двоє - отримали опіки.
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