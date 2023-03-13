На Запоріжжі ЗСУ знищили склад БК ворога, - депутат облради Лишенко
Депутат Запорізької обласної ради, волонтер Сергій Лишенко зазначив, що ЗСУ ускладнили логістику загарбникам на Запоріжжі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"ЗСУ знищили склад БК ворога між Оріховим та Пологами - це був один із резервних складів БК, який противник використовував для забезпечення лінії зіткнення. Таким чином українські захисники ускладнили логістику окупантам", - наголосив Лишенко.
Депутат Запорізької обласної ради також додав, що загарбники почали вивозити з тимчасово окупованого Енергодара цінне майно.
"Ворог вивозить з атомної станції навчальний клас, де підвищували кваліфікацію. Місцеві цьому зраділи - це перші ознаки того, що окупанти будуть відступати", - підкреслив Лишенко.
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