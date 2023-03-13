Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ знищили склад БК ворога між Оріховим та Пологами - це був один із резервних складів БК, який противник використовував для забезпечення лінії зіткнення. Таким чином українські захисники ускладнили логістику окупантам", - наголосив Лишенко.

Депутат Запорізької обласної ради також додав, що загарбники почали вивозити з тимчасово окупованого Енергодара цінне майно.

"Ворог вивозить з атомної станції навчальний клас, де підвищували кваліфікацію. Місцеві цьому зраділи - це перші ознаки того, що окупанти будуть відступати", - підкреслив Лишенко.

За минулу добу 12 березня ЗСУ відбили понад 100 атак противника. Водночас РФ доставляє потягами в'язнів на Донеччину, серед них вагон з жінками

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 159,8 тисяч окупантів, 3474 танки, 2109 безпілотників і 6774 бронемашини







