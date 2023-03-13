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На Запоріжжі ЗСУ знищили склад БК ворога, - депутат облради Лишенко

13 березня, 2023 понедiлок
08:33
війна з Росією

Депутат Запорізької обласної ради, волонтер Сергій Лишенко зазначив, що ЗСУ ускладнили логістику загарбникам на Запоріжжі

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ знищили склад БК ворога між Оріховим та Пологами - це був один із резервних складів БК, який противник використовував для забезпечення лінії зіткнення. Таким чином українські захисники ускладнили логістику окупантам", - наголосив Лишенко.

Депутат Запорізької обласної ради також додав, що загарбники почали вивозити з тимчасово окупованого Енергодара цінне майно.

"Ворог вивозить з атомної станції навчальний клас, де підвищували кваліфікацію. Місцеві цьому зраділи - це перші ознаки того, що окупанти будуть відступати", - підкреслив Лишенко.

  • За минулу добу 12 березня ЗСУ відбили понад 100 атак противника. Водночас РФ доставляє потягами в'язнів на Донеччину, серед них вагон з жінками
  • Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 159,8 тисяч окупантів, 3474 танки, 2109 безпілотників і 6774 бронемашини




 

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