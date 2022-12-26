На Запоріжжі зупинились найбільш енергомісткі підприємства, - очільник ОВА
Через нестачу електроенергії найбільш енергомісткі підприємства на Запоріжжі зупинились, проте не зважаючи на це, область продовжує виробляти промислову продукцію
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час брифінгу для Media Center Ukraine.
Він розповів, що частина промислових підприємств обмежила обсяги виробництва, а частина зупинилась взагалі, проте область продовжує виробляти продукцію.
"Найбільш енергомісткі підприємства зупинились, тому що кількості енергії не вистачає. Запоріжжя працює, хоч і на половину потужності, виробляє необхідну продукцію, експортує її. Ми за показниками економічного розвитку є третім регіоном щодо обсягу експортованої продукції", - розповів Старух.
Він також зазначив, що за останній тиждень в області майже 150 об'єктів було зруйновано, серед них і об'єкти енергетичної інфраструктури.
"Деякі об'єкти були відновлені невідкладно, фактично до вечора, енергопостачання було відновлено в день завданих ударів. Деякі об'єкти вимагають досить тривалого часу на відновлення. Збудувати автотрансформатор потужний, за наявності часу та грошей - це 4-6 місяців", - пояснює ситуацію, що склалася, голова ОВА.
- Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти використовують Мелітополь як логістичний хаб.
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