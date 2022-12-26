Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час брифінгу для Media Center Ukraine.

Він розповів, що частина промислових підприємств обмежила обсяги виробництва, а частина зупинилась взагалі, проте область продовжує виробляти продукцію.

"Найбільш енергомісткі підприємства зупинились, тому що кількості енергії не вистачає. Запоріжжя працює, хоч і на половину потужності, виробляє необхідну продукцію, експортує її. Ми за показниками економічного розвитку є третім регіоном щодо обсягу експортованої продукції", - розповів Старух.

Він також зазначив, що за останній тиждень в області майже 150 об'єктів було зруйновано, серед них і об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Деякі об'єкти були відновлені невідкладно, фактично до вечора, енергопостачання було відновлено в день завданих ударів. Деякі об'єкти вимагають досить тривалого часу на відновлення. Збудувати автотрансформатор потужний, за наявності часу та грошей - це 4-6 місяців", - пояснює ситуацію, що склалася, голова ОВА.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти використовують Мелітополь як логістичний хаб.

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