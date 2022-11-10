Про це повідомив президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Котіна, військові РФ розмістили міни вздовж майданчика електростанції. Через це підриваються дикі тварини, які забігають на територію.

"Дуже багато випадків, зараз налічуємо більше 30, коли тварини - лисиці або дикі кабани - підриваються на цих мінах. Двічі через уламки від вибухів були пошкоджені лінії електропередач, які проходять через майданчик станції", - розповів Котін.

Президент Енергоатому також зазначив, що окупанти зазвичай мінують периметр ЗАЕС: під'їзди до станції, навчальний та тренувальний центри.

Станом на 2 листопада збитки від окупації ЗАЕС військами РФ складали понад 28 млрд грн.

Американський Інститут вивчення війни припустив, що РФ прагне перевести ЗАЕС до російської енергомережі.