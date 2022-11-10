На Запорізькій АЕС через мінування окупантами периметра станції підірвалося понад 30 диких тварин
Підриви диких тварин на замінованій загарбниками АЕС спричинили пошкодження лінії електропередач станції
Про це повідомив президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Інтерфакс-Україна.
За словами Котіна, військові РФ розмістили міни вздовж майданчика електростанції. Через це підриваються дикі тварини, які забігають на територію.
"Дуже багато випадків, зараз налічуємо більше 30, коли тварини - лисиці або дикі кабани - підриваються на цих мінах. Двічі через уламки від вибухів були пошкоджені лінії електропередач, які проходять через майданчик станції", - розповів Котін.
Президент Енергоатому також зазначив, що окупанти зазвичай мінують периметр ЗАЕС: під'їзди до станції, навчальний та тренувальний центри.
- Станом на 2 листопада збитки від окупації ЗАЕС військами РФ складали понад 28 млрд грн.
- Американський Інститут вивчення війни припустив, що РФ прагне перевести ЗАЕС до російської енергомережі.
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