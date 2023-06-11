На Запорізькому напрямку росіяни перебувають в активній обороні, - капітан Шершень
Росіяни мають значні втрати на Новопавлівському напрямку на межі Донецької та Запорізької областей. Окупанти перебувають в активній обороні
Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень.
"Ворог веде передислокацію і посилює ті напрямки, де очікує прориву з нашої сторони. Лінія активна, рухлива. Росіяни, якщо говорити про Запорізький напрямок, перебувають в активній обороні. Наприклад, на Новопавлівському напрямку противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Подекуди намагається відновити втрачені позиції, такі є. Ворог застосовує резерви для зміцнення своєї оборони. У них на Запорізькому напрямку - значні втрати. У районі населених пунктів Благодатне, Сторожове, Врожайне", - розповів він.
- Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша разом з сусідніми підрозділами ЗСУ повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне Донецької області.
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