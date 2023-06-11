Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень.

"Ворог веде передислокацію і посилює ті напрямки, де очікує прориву з нашої сторони. Лінія активна, рухлива. Росіяни, якщо говорити про Запорізький напрямок, перебувають в активній обороні. Наприклад, на Новопавлівському напрямку противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Подекуди намагається відновити втрачені позиції, такі є. Ворог застосовує резерви для зміцнення своєї оборони. У них на Запорізькому напрямку - значні втрати. У районі населених пунктів Благодатне, Сторожове, Врожайне", - розповів він.