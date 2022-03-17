На Житомирщині росіяни авіаобстрілами знищили цехи та житлові будинки, - поліція
На Житомирщині окупанти ракетами й бомбами знищили цехи, пошкодили інші виробничі будівлі та п'ять житлових будинків
Про це заявила поліція Житомирщини.
За добу 16 березня правоохоронці відреагували на понад тисячу повідомлень про події різного характеру. У передмісті Малина поліція зафіксувала наслідки воєнних злочинів росіян.
"В обідню пору 16 березня ракетно-бомбових ударів зазнала Малинська міська територіальна громада. Внаслідок авіаобстрілу було зруйновано цехи та пошкоджено інші виробничі будівлі на околиці міста, також виникла пожежа в лісовому масиві, яку швидко локалізували рятувальники. А в с. Різні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджені 5 житлових будинків", - наголосили в поліції.
Станом на ранок 17 березня відомостей про загиблих або травмованих людей внаслідок цих обстрілів правоохоронці не отримували.
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