На Житомирщині відновили 63% пошкодженого росіянами житла

Про хід відновлення пошкоджених об’єктів у неділю, 8 жовтня 2023 року, на брифінгу в обласній військовій адміністрації розповіла перша заступниця начальника ОВА Наталія Остапченко. Запис викладено у вільний доступ.

"З початку повномасштабного вторгнення найбільших руйнувань в області серед об’єктів цивільної інфраструктури зазнав житловий фонд, а це майже 87%. У двадцяти територіальних громадах області різного ступеню руйнації зазнали 3380 приватних та 336 багатоквартирних житлових будинків. На сьогодні вже відновлено 63% пошкодженого житла. А саме відремонтовано 2198 приватних будинків та 155 багатоповерхових житлових будинків, з яких у 2023 році відновлено 815 приватних будинків і 61 багатоповерхових житлових будинків", - зазначила Остапченко.

За даними заступниці начальника ОВА, на відновлення житлового фонду з держаного та місцевих бюджетів витрачено 128 млн грн. Зокрема, за рахунок бюджетних коштів у пошкоджених будинках замінено більше 8 тис. кв. м металопластикових вікон, проведено скління майже 4, 5 тис. кв. м вікон у дерев’яних рамах, відремонтовано майже 60 тис. кв. м покрівлі та 2,5 тис. кв. м фасадів.

Також на брифінгу назвали громади області, де найбільше відновлено будинків.

"За кошти усіх джерел фінансування найбільше відновлено будинків у Малинській громаді - 721 будинок, у Народицькій - 610, в Ушомирській - 159, в Овруцькій - 145, у Коростенській - 131 та в обласному центрі - 138 будинків", - перелічила Наталія Остапченко.

Заступниця начальника ОВА нагадала, що на сьогодні відновлення житлового фонду відбувається передусім через державну програму "єВідновлення", якою скористалися вже понад пів тисячі жителів області.

"На сьогодні мешканцями області за допомогою цієї послуги подано 512 заяв, з яких прийнято 319 позитивних рішень. Власники 290 осель вже отримали кошти на проведення ремонтних робіт на загальну суму 26, 5 млн грн на свої карткові рахунки", - наголосила Наталія Остапченко.

Обласна військова адміністрація тримає на постійному контролі роботу комісій, утворених органами місцевого самоврядування для розгляду звернень громадян.

"Звертаюся до голів територіальних громад з проханням прискорити розгляд заяв від постраждалих та нагадую, що несвоєчасний розгляд комісіями поданих громадянами заяв тягне за собою адміністративну відповідальність голів цих громад та посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за опрацювання заяв відповідно до Конституції України, закону України "Про місцеве самоврядування" та інших", - підсумувала перша заступниця начальника ОВА Наталія Остапченко.

