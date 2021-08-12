На Житомирщині виявили 20 випадків штаму "Дельта": одна людина померла
На Житомирщині лабораторно підтвердили перші 20 випадків штаму коронавірусу Delta, в наслідок якого померла одна людина
Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України на своїй сторінці у Facebook.
"Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області і у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам Delta, підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров’я (м. Київ)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що хворих зі штамом Delta виявили в Житомирі, Новограді-Волинському, Лугинах. Одна інфікована померла.
За інформацією лабцентру, двоє хворих прибули в область з Росії та Туреччини.
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