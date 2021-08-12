На Житомирщині виявили 20 випадків штаму "Дельта": одна людина померла

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України на своїй сторінці у Facebook.



"Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області і у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам Delta, підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров’я (м. Київ)", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що хворих зі штамом Delta виявили в Житомирі, Новограді-Волинському, Лугинах. Одна інфікована померла.



За інформацією лабцентру, двоє хворих прибули в область з Росії та Туреччини.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb