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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

На ЗСУ працює штучний інтелект

Орест Сохар
26 грудня, 2022 понедiлок
14:09
Погляд Орест Сохар

Перевага України у війні з Росією вимірюється не лише HIMARSами та NASAMSами. На ЗСУ працює штучний інтелект і найпередовіші технологічні розробки світу

У поєднанні з неймовірним українським духом і завзяттям вони дають неймовірний результат. Американський генерал Марк Міллі певен – саме так будуть вестися війни майбутнього. Розкажу про декілька кейсів. Сьогодні — перший.

Є така собі компанія Palantir – таємний розробник програмного забезпечення для спецслужб США та Пентагону.

Palantir створила для американських спецслужб глобальну систему стеження, і нібито допомогла вистежити та вбити самого Усаму бен Ладена

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Палантир – це відсилання до фентезі Толкіна, таке собі "всевидяче око". Компанія працює з аналізом даних. Починала вона з алгоритму відстеження шахрайських транзакцій, потім нею зацікавилося ЦРУ, вклавшись у стартап фінансово.

Palantir створила для американських спецслужб глобальну систему стеження, і нібито допомогла вистежити та вбити самого Усаму бен Ладена. 

Україна використовує дещо інший продукт – платформу управління боєм.

Система збирає дані з усіх джерел – комерційних супутників, радарів, наукових датчиків і камер, розвідувальних супутників НАТО, дронів, соцмереж і т.д. Потім весь цей масив аналізується і передається через Starlink до центрів управління і зрештою на планшети підрозділам ЗСУ, які миттєво можуть завдавати ударів точно в ціль. Далі за допомогою дронів оцінюється ефективність цих ударів. 

Система допомогла ЗСУ здійснити стрімкий ривок на Харківщині та Херсонщині. Наші війська знали все про позиції росіян, вибиваючи їх перед контрнаступом

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Система допомогла ЗСУ здійснити стрімкий ривок на Харківщині та Херсонщині. Наші війська знали все про позиції росіян, вибиваючи їх перед контрнаступом.

Palantir дозволяє зняти "туман війни", на який досі покладаються рашисти. У будь-який момент штучний інтелект може проаналізувати тисячі джерел інформації та видати на екран у Києві чи Вашингтоні позиції ворога, власні позиції, найбільш ефективні засоби ураження тощо.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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