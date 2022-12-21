Коли чекати наступного ракетного удару?
Найімовірнішого наступного залпу слід очікувати 25-29 грудня. Кількістю російських ракет сягатиме понад 70
Коли чекатиме наступний залп? Підбив статистику попередніх:
- 10 жовтня – 84 ракети, збито 45 (53%);
- 22 жовтня (через 12 днів) - 36 ракет, збито 18 (50%);
- 31 жовтня (через 9 днів) - 56 ракет, збито 45 (80%);
- 15 листопада (через 15 днів) – 90 ракет, збито 73 (81%);
- 23 листопада (через 8 днів) - 67 ракет, збито 51 (77,5%);
- 05 грудня (через 12 днів) - 70 ракет, збито 60 (86%);
- 16 грудня (через 11 днів) - 76 ракет, збито 60 (79%);
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Таким чином, виходить:
- Середня кількість ракет, що випускаються - 68 (тенденція до зростання);
- Середня кількість збитих – 72% (тенденція до зростання);
- Періодичність обстрілів - 11 днів (+/- 2 дні);
- Що менше часу між залпами, то менше випускають ракет.
Найбільш вірогідний наступний залп - 25-29 грудня кількістю ракет понад 70.
Хоча було б чудово побачити українські дрони в ці ж дати на всіх європейських аеропортах орди та морські дрони у всіх їх чорноморських портах! :)
Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future
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