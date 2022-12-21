Коли чекатиме наступний залп? Підбив статистику попередніх:

10 жовтня – 84 ракети, збито 45 (53%); 22 жовтня (через 12 днів) - 36 ракет, збито 18 (50%); 31 жовтня (через 9 днів) - 56 ракет, збито 45 (80%); 15 листопада (через 15 днів) – 90 ракет, збито 73 (81%); 23 листопада (через 8 днів) - 67 ракет, збито 51 (77,5%); 05 грудня (через 12 днів) - 70 ракет, збито 60 (86%); 16 грудня (через 11 днів) - 76 ракет, збито 60 (79%);

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Таким чином, виходить:

- Середня кількість ракет, що випускаються - 68 (тенденція до зростання);

- Середня кількість збитих – 72% (тенденція до зростання);

- Періодичність обстрілів - 11 днів (+/- 2 дні);

- Що менше часу між залпами, то менше випускають ракет.

Найбільш вірогідний наступний залп - 25-29 грудня кількістю ракет понад 70.

Хоча було б чудово побачити українські дрони в ці ж дати на всіх європейських аеропортах орди та морські дрони у всіх їх чорноморських портах! :)

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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