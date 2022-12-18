Вже не раз писали, що отримання балістичних ракет — частина угоди ординців та Ірану, за якою орда поставляє Ірану ядерні технології та збагачений уран, а Іран поставляє орді балістичні ракети.

Загалом до середини лютого Іран, нібито, обіцяє поставити Росії до 250 ракет (!)

Багато.

І ординці, нібито, хочуть пустити їх одним чи двома залпами, щоб виснажити українську систему протиракетної оборони та знищити критичну інфраструктуру.

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Чи зможуть і до чого це призведе?

Нагадаю, ординці вже випустили Україною понад 4700 ракет (!)

Для постачання ординцям обговорювалися раніше ракети Fateh-110 та Zolfaghar.

Їх характеристики:

1. Fateh-110

- Іранська мобільна одноступенева твердопаливна ракета класу "земля — земля".

- Максимальна дальність: 200-300 км.

- Боєголовка: 500 кг.

- Точність (КВО): 3 м.

- здатна розвивати максимальну швидкість 4 махи: 4900 км/год.

Після запуску ракета летить параболем, у середній ділянці траєкторії виходячи за межі атмосфери, після чого майже вертикально опускається на ціль буквально з космосу

Це балістична ракета.

Тобто більшу частину польоту вона здійснює некерованою балістичною траєкторією.

Іншими словами, після запуску ракета летить параболем, у середній ділянці траєкторії виходячи за межі атмосфери, після чого майже вертикально опускається на ціль буквально з космосу.

Таким чином, час досяжності ракети для засобів ППО зводиться до мінімуму, що ускладнює її перехоплення та збивання.

2. Zolfaghar

- Іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить до сімейства Fateh-110.

- Це дорожньо-мобільна двоступенева твердопаливна балістична ракета малої дальності класу "земля — земля".

- Дальність: 300-700. км.

- Боєголовка: 500 кг осколково-фугасний.

Пізніше повідомлялося, що "Зульфікарів" на 700 кілометрів Росія не отримає, лише Fateh-110, але на 300 кілометрів.

Але навіть 300 км – велика дальність.

В українського Нептуна, для порівняння, дальність 280 км. Але Нептун це крилата ракета, а іранські – балістичні.

І це погана новина.

Збивати їх важко, навіть американцям.

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Що таке балістичні ракети?

Траєкторія балістичної ракети поділяється на активну та балістичну ділянку.

На початку свого руху, піднімаючись на значну висоту, за допомогою системи управління польотом балістична ракета отримує швидкість і напрямок, необхідний для вражання цілі. Після відключення двигуна бойова частина ракети продовжує некерований рух заданою траєкторією.

Небезпека балістичних ракет полягає у висоті та великій швидкості польоту.

Найкращі ділянки для вражання дронів — стартова і завершальна, проте в останньому випадку для підбиття ракети залишається вкрай мало часу

Ракети можуть вражати цілі під кутом, близькими до вертикального.

Найкращі ділянки для їх вражання — стартова і завершальна, проте в останньому випадку для підбиття ракети залишається вкрай мало часу.

Найкращий спосіб протидії — це знищувати ракети там, звідки їх запускають, тобто йдеться про дальність 300.

Дальність HIMARS, що поставляються Україні, сягає лише 80 км. Мало.

Хоча максимальна дальність сягає 300 км. Але нам поки що такі ракети не постачають.

І йдеться про давно відомі MGM-140 ATACMS.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

І це було б дуже гарним захистом для нас (!).

Іншим способом ефективної протидії балістичним ракетам може бути система американська протиракетної оборони Aegis.

Подібна використовується в США й одна вже встановлена в Польщі.

Aegis призначена для захисту від балістичних ракет малої та середньої дальності і є частиною національної системи протиракетної оборони США.

Таких систем Україна ще не має, в нас є досить широкий ряд ППО, але головною проблемою Zolfaghar для наших ППО є те, що ця ракета має бойову частину масою 579 кг, яка відділяється при заході на мету, що ускладнює її виявлення, відстеження та знищення.

Наприклад, цільно корпусні ракети ОТРК "Іскандер" у цьому плані простіше перехоплювати.

Щодо одночасного запуску сотні балістичних іранських ракет — тут є гарна новина. Це банально неможливо, тому що кількість пускових установок, що поставляються орді, буде явно обмеженою

Як можуть розвиватись події?

Орда дійсно може отримати більше сотні балістичних ракет.

Це, своєю чергою, стимулюватиме Захід надавати Україні більше допомоги, у тому числі вже згадані ракети ATACMS, які дозволяють знищувати пускові установки.

Також будуть посилюватимуться санкції до орди та Ірану.

Щодо одночасного запуску сотні балістичних іранських ракет — тут є гарна новина.

Це банально неможливо, тому що кількість пускових установок, що поставляються орді, буде явно обмеженою.

Може кілька десятків, але точно не сотня.

Отже, шанси відбити ракети є, хоча буде непросто. І можливі пошкодження, якщо будуть — будуть обмежені.

Впораємося!

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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