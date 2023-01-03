На звільненій території Миколаївщини виявили чергову катівню росіян
На деокупованій території Миколаївської області Служба безпеки України виявила ще одну катівню російських загарбників
Про це інформує СБУ.
Катівня була облаштована на території приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка. У ній загарбники насильно утримували та жорстоко катували місцевих жителів, які відмовлялися від співпраці з окупантами.
Цивільних, за даними СБУ, душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами й застосовували електрошокер. У них у такий жорстокий спосіб намагалися з'ясувати адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору.
Під час огляду катівні правоохоронці виявили "знаряддя" для тортур. Також було встановлено українських громадян, яких російські загарбники незаконно утримували та катували впродовж місяця.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).
- 21 листопада правоохоронці виявили катівні росіян у чотирьох будівлях у звільненому Херсоні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.56Продаж 42.61
- Актуальне
- Важливе