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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На звільненій території Миколаївщини виявили чергову катівню росіян

На звільненій території Миколаївщини виявили чергову катівню росіян

3 січня, 2023 вiвторок
14:31
війна з Росією на фото: катівня

На деокупованій території Миколаївської області Служба безпеки України виявила ще одну катівню російських загарбників

Про це інформує СБУ.

Катівня була облаштована на території приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка. У ній загарбники насильно утримували та жорстоко катували місцевих жителів, які відмовлялися від співпраці з окупантами.

Цивільних, за даними СБУ, душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами й застосовували електрошокер. У них у такий жорстокий спосіб намагалися з'ясувати адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору. 

Під час огляду катівні правоохоронці виявили "знаряддя" для тортур. Також було встановлено українських громадян, яких російські загарбники незаконно утримували та катували впродовж місяця.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).

  • 21 листопада правоохоронці виявили катівні росіян у чотирьох будівлях у звільненому Херсоні.

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