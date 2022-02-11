НАБУ завершило розслідування справи ексдиректора "Оператора ринку" Євдокімова через розтрату 2,15 млн грн на власні премії

Про це повідомляє прес-центр НАБУ.



"Слідство встановило, що протягом 2019-2020 рр. посадовець, зловживаючи службовим становищем, незаконно заволодів коштами державного підприємства через видання наказів про виплату йому заохочувальних виплат на загальну суму 2,15 млн грн", - йдеться у повідомленні.



Як відомо, про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 5 ст. 191 КК України, Євдокімову було повідомлено у грудні 2021 року.



У антикорупційного бюро вважають, що зібраних матеріалів у рамках кримінального провадження достатньо для початку процесу відшкодування збитків, завданих ДП діями його екскерівника.



"Для цього держпідприємство може подати цивільний позов у рамках кримінального провадження. НАБУ неодноразово звертало увагу ДП на необхідність розпочати цей процес. Однак позов досі не подано, що суперечить інтересам держави, яка втрачає можливість своєчасного відшкодування завданої майнової шкоди", - додають у пресслужбі.



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