Над Чорним морем ППО збила російський безпілотник
У четвер, 2 лютого, над Чорним морем українська ППО збила російський безпілотник "Орлан-10"
Про це інформує речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
"При спробі проведення повітряної розвідки на півдні країни, силами та засобами ППО повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" над Чорним морем на підльоті до Миколаївщини", - пише Назаров.
- У п'ятницю, 27 січня, українська ППО знищила російський штурмовик Су-25.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.44
-
EUR
Купівля 42.75Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе