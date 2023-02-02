Над Чорним морем ППО збила російський безпілотник

Про це інформує речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"При спробі проведення повітряної розвідки на півдні країни, силами та засобами ППО повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" над Чорним морем на підльоті до Миколаївщини", - пише Назаров.

У п'ятницю, 27 січня, українська ППО знищила російський штурмовик Су-25.

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