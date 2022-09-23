Над Дніпропетровщиною українська ППО збила два ворожі безпілотники

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Схід".

"На Дніпропетровщині працювало ППО. Попередньо знищено два безпілотні літальні апарати. Тримаємо стрій та зберігаємо спокій!" – зазначено в повідомленні.

Військові наголосили на забороні публікувати фото чи відео вильотів або влучання ракет з прив'язкою до місцевості, оскільки такі публікації демаскують системи протиповітряної оборони.

"Нагадуємо: протиповітряна оборона ефективна, коли ворог про неї не знає і не має уявлення, звідки прилітає", – наголосили в Повітряному командуванні "Схід".

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині від початку доби, 23 вересня оголошували чотири рази: від 00:11 до 00:20, від 10:09 до 10:34, від 16:19 до 16:47 та від 17:30 до 17:48. Інформацію про збиті ворожі безпілотники оприлюднили через кілька хвилин після завершення останньої з тривог.

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