Над Дніпропетровщиною ЗСУ вночі знищили 5 іранських дронів Shahed
У небі над Криворізьким і Нікопольським районами Дніпропетровщини близько 00:00 15 жовтня ЗСУ збили 5 іранських дронів-камікадзе Shahed
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Військові з повітряного командування "Схід" опівночі знищили над областю п’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136. Три над Криворізьким районом, два - над Нікопольським", - написав він.
- 14 жовтня, за даними Генштабу ЗСУ, по Очакову Миколаївської області та Дніпропетровщині росіяни били іранськими ударними безпілотниками. Шість із дев'яти збила ППО ЗСУ.
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