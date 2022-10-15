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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Над Дніпропетровщиною ЗСУ вночі знищили 5 іранських дронів Shahed

Над Дніпропетровщиною ЗСУ вночі знищили 5 іранських дронів Shahed

15 жовтня, 2022 субота
09:15
війна з Росією ЗСУ

У небі над Криворізьким і Нікопольським районами Дніпропетровщини близько 00:00 15 жовтня ЗСУ збили 5 іранських дронів-камікадзе Shahed

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Військові з повітряного командування "Схід" опівночі знищили над областю п’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136. Три над Криворізьким районом, два - над Нікопольським", - написав він.

  • 14 жовтня, за даними Генштабу ЗСУ, по Очакову Миколаївської області та Дніпропетровщині росіяни били іранськими ударними безпілотниками. Шість із дев'яти збила ППО ЗСУ.

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