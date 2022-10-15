Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Військові з повітряного командування "Схід" опівночі знищили над областю п’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136. Три над Криворізьким районом, два - над Нікопольським", - написав він.

14 жовтня, за даними Генштабу ЗСУ, по Очакову Миколаївської області та Дніпропетровщині росіяни били іранськими ударними безпілотниками. Шість із дев'яти збила ППО ЗСУ.

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