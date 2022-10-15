Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Окупанти продовжують зосереджуватися на спробах вийти на адмінмежу Донеччини, утриманні загарбаних районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Вони не припиняють гатити по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах України. Упродовж 14 жовтня постраждали цивільні й було пошкоджено інфраструктуру в Харкові, Костянтинівці, Соледарі, Бахмуті, Чумаках, Лебединському, Запоріжжі, Давидовому Броді та Мирному. По Очакову та Дніпропетровщині окупанти вдарили іранськими ударними безпілотниками. Шість із дев'яти збила ППО ЗСУ.

Для обстрілів ворог застосовує крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети й ударні дрони. Упродовж 14 жовтня росіяни завдали шістьох ракетних і 30 авіаційних ударів по Україні, а також здійснили 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєво не змінилася.

На інших росіяни вели вогонь:

на Сіверському напрямку - з реактивної артилерії в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області. Також окупанти проводили розвідку в районі Блешні на Чернігівщині з використанням дрона, який вдалося збити;

на Слобожанському - з мінометів та ствольної артилерії в районах Гатища, Вовчанських Хуторів, Стариці та Дворічного;

на Краматорському - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Греківка, Григорівка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Надія, Нововодяне, Ольгівка, Першотравневе, Роздолівка, Табаївка, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Одрадівки, Зеленопілля, Курдюмівки, Майорська та Нью-Йорка;

на Авдіївському - з танків і артилерії в районах Кам’янки, Тоненького, Авдіївки, Первомайського, Водяного, Опитного, Невельського, Мар’їнки та Красногорівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни не вели наступальних дій і продовжили інженерне обладнання оборонних рубежів і позицій. Вони обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 20 районів населених пунктів, зокрема - Велику Новосілку, Времівку, Золоту Ниву, Вугледар, Павлівку, Микільське та Новоданилівку.

На Південнобузькому напрямку під ворожими обстрілами опинилися райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії фронту.

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