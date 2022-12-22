Над Миколаївщиною вночі сили ППО збили російські ракету Х-59, випущену із Чорного моря
У ніч на 22 грудня над Миколаївською областю протиповітряна оборона збила керовану авіаційну ракету Х-59МК2 армії РФ, яку випустили із Чорного моря
Про це інформує в фейсбуці повітряне командування "Південь".
"Вночі, 22 грудня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" виявлено та збито керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59МК2", - пише пресслужба.
Повідомляється, що ворожу ракету випустили з російського багатофункціонального винищувача Су-35 з Чорного моря.
Також у ніч на 22 грудня війська РФ вчергове атакували Очаківську громаду. О 00:57 ракетними обстрілами пошкоджено житлові будинки.
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21 грудня російські окупанти також гатили по місту Очаків Миколаївської області. Внаслідок цього постраждали місцеві жителі, зокрема і 10-річний хлопчик.
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Станом на 22 грудня втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку у 100 тис. військових.
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