Про це інформує в фейсбуці повітряне командування "Південь".

"Вночі, 22 грудня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" виявлено та збито керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59МК2", - пише пресслужба.

Повідомляється, що ворожу ракету випустили з російського багатофункціонального винищувача Су-35 з Чорного моря.

Також у ніч на 22 грудня війська РФ вчергове атакували Очаківську громаду. О 00:57 ракетними обстрілами пошкоджено житлові будинки.

21 грудня російські окупанти також гатили по місту Очаків Миколаївської області. Внаслідок цього постраждали місцеві жителі, зокрема і 10-річний хлопчик.

Станом на 22 грудня втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку у 100 тис. військових.

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