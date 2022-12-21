Внаслідок обстрілу РФ в Очакові постраждало троє місцевих жителів, серед них дитина
21 грудня російські окупанти гатили по місту Очаків Миколаївської області. Внаслідок цього постраждали місцеві жителі, зокрема і 10-річний хлопчик
Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Рашисти обстріляли Очаків ствольною артилерією.
"Є влучання у подвір’я мирних мешканців", - написав Тимошенко.
Повідомляється, що поранення отримали троє людей, серед них 10-річний хлопчик. Їм надали медичну допомогу.
Також начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет уточнив, що також постраждав 41-річний чоловік та 74-річна жінка: "Наразі їх життю загрози немає".
- Пошкоджена 29 березня внаслідок російського обстрілу будівля Миколаївської облдержадміністрації відновленню не підлягає, її знесуть.
- За добу 8 грудня рашисти обстрілювали Миколаївщину щонайменше чотири рази. Зокрема пошкоджені об'єкти інфраструктурі, приватні будинки, багатоповерхівки та авто.
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