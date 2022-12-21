Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Рашисти обстріляли Очаків ствольною артилерією.

"Є влучання у подвір’я мирних мешканців", - написав Тимошенко.

Повідомляється, що поранення отримали троє людей, серед них 10-річний хлопчик. Їм надали медичну допомогу.

Також начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет уточнив, що також постраждав 41-річний чоловік та 74-річна жінка: "Наразі їх життю загрози немає".

Пошкоджена 29 березня внаслідок російського обстрілу будівля Миколаївської облдержадміністрації відновленню не підлягає, її знесуть.

За добу 8 грудня рашисти обстрілювали Миколаївщину щонайменше чотири рази. Зокрема пошкоджені об'єкти інфраструктурі, приватні будинки, багатоповерхівки та авто.

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