Над Тайванською протокою пролетів літак ВМС США: Китай відправив винищувачі для моніторингу
Патрульний літак ВМС США у середу, 6 грудня, пролетів над Тайванською протокою: китайські військові здійняли винищувачі для моніторингу та попередження
Про це пише Reuters.
У США заявили, що морський патрульно-розвідувальний літак P-8A Poseidon сьомого флоту ВМС, який використовують для протичовнових місій, пролетів над Тайванською протокою в міжнародному повітряному просторі.
"Проліт літака над Тайванською протокою демонструє прихильність США до вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. Військові Сполучених Штатів літають, плавають і діють скрізь, де це дозволяє міжнародне право", - йдеться в заяві.
Водночас Китай вважає, що Тайванська протока не є міжнародним простором і знаходиться під його юрисдикцією.
"Війська на театрі воєнних дій завжди перебувають у стані підвищеної бойової готовності і будуть рішуче захищати національний суверенітет і безпеку, а також регіональний мир і стабільність", - йдеться в заяві китайських військових.
Міноборони Тайваню повідомило, що його сили також спостерігали за американським літаком.
- 26 жовтня міністерство оборони Тайваню повідомило, що зафіксувало у своїй зоні протиповітряної оборони 15 китайських військових літаків.
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