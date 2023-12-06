Над Тайванською протокою пролетів літак ВМС США: Китай відправив винищувачі для моніторингу

Про це пише Reuters.

У США заявили, що морський патрульно-розвідувальний літак P-8A Poseidon сьомого флоту ВМС, який використовують для протичовнових місій, пролетів над Тайванською протокою в міжнародному повітряному просторі.

"Проліт літака над Тайванською протокою демонструє прихильність США до вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. Військові Сполучених Штатів літають, плавають і діють скрізь, де це дозволяє міжнародне право", - йдеться в заяві.

Водночас Китай вважає, що Тайванська протока не є міжнародним простором і знаходиться під його юрисдикцією.

"Війська на театрі воєнних дій завжди перебувають у стані підвищеної бойової готовності і будуть рішуче захищати національний суверенітет і безпеку, а також регіональний мир і стабільність", - йдеться в заяві китайських військових.

Міноборони Тайваню повідомило, що його сили також спостерігали за американським літаком.