Надання Росії гарантії щодо нерозширення НАТО означатиме кінець Альянсу, - Порошенко
П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що НАТО не може надавати Росії жодних гарантій щодо нерозширення Альянсу, бо це буде кінцем блоку та вільної Європи
Про це лідер партії "Європейська Солідарність" заявив у етері італійського телеканалу Sky TG24, повідомляє 5 канал.
"Росії просто не можна надавати будь-які юридичні гарантії щодо нерозширення НАТО, тому що це був би кінець. Надання згоди на таку пропозицію було б кінцем і для НАТО, і для Вільного світу, і Європи. У цій ситуації ми повинні розуміти, що Путін завжди піде настільки далеко, наскільки йому дозволяє Західний вільний світ", – сказав Порошенко.
Він також зазначив, що це небезпека не лише для України, але й для демократії і свободи, це загроза для Європи і світової глобальної безпеки.
"За п'ять років мого президентства я маю дуже позитивний досвід ефективної співпраці з президентом Байденом та ефективної співпраці з НАТО. У нинішній ситуації я абсолютно довіряю президентові Байдену, якого я дуже добре знаю. І я абсолютно довіряю НАТО", – сказав Порошенко.
"Стратегічною метою Путіна є захоплення України. Ми не повинні дозволити йому використовувати всі ці інструменти впливу на Європу. Адже це не тільки війна щодо України, яка відбувається з 2014 року з прямою агресією Росії проти України та спробою анексії Криму. Це також криза на кордоні Литви, Латвії, Естонії. Це також небезпечна ситуація в Польщі, Боснії та Герцеговині", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".
П'ятий президент вважає заяви Путіна спробою дестабілізувати Європу та весь світ, зламати єдність Європейського Союзу та Трансатлантичної спільноти.
"Наш спільний інтерес – не дозволити йому цього зробити. І в цій ситуації надзвичайно важливо для всього світу, зокрема для Європейського Союзу та НАТО, бути разом з Україною", – резюмував Порошенко.
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4 грудня президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
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