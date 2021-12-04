Надання Росії гарантії щодо нерозширення НАТО означатиме кінець Альянсу, - Порошенко

Про це лідер партії "Європейська Солідарність" заявив у етері італійського телеканалу Sky TG24, повідомляє 5 канал.

"Росії просто не можна надавати будь-які юридичні гарантії щодо нерозширення НАТО, тому що це був би кінець. Надання згоди на таку пропозицію було б кінцем і для НАТО, і для Вільного світу, і Європи. У цій ситуації ми повинні розуміти, що Путін завжди піде настільки далеко, наскільки йому дозволяє Західний вільний світ", – сказав Порошенко.

Він також зазначив, що це небезпека не лише для України, але й для демократії і свободи, це загроза для Європи і світової глобальної безпеки.

"За п'ять років мого президентства я маю дуже позитивний досвід ефективної співпраці з президентом Байденом та ефективної співпраці з НАТО. У нинішній ситуації я абсолютно довіряю президентові Байдену, якого я дуже добре знаю. І я абсолютно довіряю НАТО", – сказав Порошенко.

"Стратегічною метою Путіна є захоплення України. Ми не повинні дозволити йому використовувати всі ці інструменти впливу на Європу. Адже це не тільки війна щодо України, яка відбувається з 2014 року з прямою агресією Росії проти України та спробою анексії Криму. Це також криза на кордоні Литви, Латвії, Естонії. Це також небезпечна ситуація в Польщі, Боснії та Герцеговині", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

П'ятий президент вважає заяви Путіна спробою дестабілізувати Європу та весь світ, зламати єдність Європейського Союзу та Трансатлантичної спільноти.

"Наш спільний інтерес – не дозволити йому цього зробити. І в цій ситуації надзвичайно важливо для всього світу, зокрема для Європейського Союзу та НАТО, бути разом з Україною", – резюмував Порошенко.

4 грудня президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

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