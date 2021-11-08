Надавали фіктивні послуги з сурогатного материнства: СБУ викрила шахраїв
На Вінниччині СБУ викрила міжнародну схему з надання послуг за програмою сурогатного материнства
Про це повідомили в СБУ.
Послугами зловмисників скористалося мінімум 50 іноземців і громадян України, а сума заробітку склала майже $1 млн.
Організатором схеми став вінницький "бізнесмен", що зі спільниками створив приватні компанії, зокрема фіктивну клініку, не маючи ліцензії на медичну практику та медичного персоналу.
Зловмисники пропонували послуги для участі в програмі сурогатного материнства:
- укладення фіктивного шлюбу;
- занесення неправдивої інформації до медичних документів;
- пошук сурогатних матерів.
У СБУ зазначають, що підозрювані були зосереджені на іноземних клієнтах, яких шукали в інтернеті. Вони розміщували неправдиву інформацію про діяльність "провідної медичної клініки".
За послуги шахраї брали $30-50 тис.
Після цього вони припиняли виходити на зв'язок
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- медичну документацію з підтвердженням протиправної діяльності;
- свідоцтва про одруження іноземців з громадянками України;
- договори з іноземними громадянами про надання посередницьких послуг;
- заяви про визнання батьківства за іноземними громадянами;
- нотаріальні довіреності, підписані українськими громадянками, щодо представництва інтересів;
- чорну бухгалтерію, банківські картки, через які відбувалися розрахунки та велику суму іноземної готівки.
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