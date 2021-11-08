Надавали фіктивні послуги з сурогатного материнства: СБУ викрила шахраїв

Про це повідомили в СБУ.



Послугами зловмисників скористалося мінімум 50 іноземців і громадян України, а сума заробітку склала майже $1 млн.



Організатором схеми став вінницький "бізнесмен", що зі спільниками створив приватні компанії, зокрема фіктивну клініку, не маючи ліцензії на медичну практику та медичного персоналу.



Зловмисники пропонували послуги для участі в програмі сурогатного материнства:

укладення фіктивного шлюбу;

занесення неправдивої інформації до медичних документів;

пошук сурогатних матерів.

медичну документацію з підтвердженням протиправної діяльності;

свідоцтва про одруження іноземців з громадянками України;

договори з іноземними громадянами про надання посередницьких послуг;

заяви про визнання батьківства за іноземними громадянами;

нотаріальні довіреності, підписані українськими громадянками, щодо представництва інтересів;

чорну бухгалтерію, банківські картки, через які відбувалися розрахунки та велику суму іноземної готівки.

Насправді ж зловмисники надавали клієнтам хибну інформацію, щоб їх не викрили.У СБУ зазначають, що підозрювані були зосереджені на іноземних клієнтах, яких шукали в інтернеті. Вони розміщували неправдиву інформацію про діяльність "провідної медичної клініки".За послуги шахраї брали $30-50 тис.Після цього вони припиняли виходити на зв'язокПід час обшуків правоохоронці вилучили:Затриманих підозрюють у шахрайстві (ч. 4 ст 190 Кримінального кодексу України). Також тривають перевірки щодо порушення ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми чи інша незаконна угода щодо людини).

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