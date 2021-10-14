Надзвичайний стан областей — надія укласти угоди з "Нафтогазом" без тендерів, — директорка "Теплопостачання м. Одеси"

Таку думку висловила Анна Позднякова, директорка КП "Теплопостачання міста Одеси", в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".



"Саме "Нафтогаз" може надати єдиний вихід з ситуації, яка утворилася на ринку — і тут, дійсно, залишаються лічені дні. Хочу зауважити, що ці рішення про надзвичайний стан обумовлені лише тим, щоб надати бюджетним установам змогу провести укладання угод з "Нафтогазом" без тендерних закупівель. Тому що процедура тендеру займає багато часу. А цього часу вже немає", — сказала Позднякова.



Вона додала, що тільки сьогодні, 13 жовтня, в області надійшли примірники угод, які вони матимуть змогу підписати.

Сім областей України оголосили надзвичайний стан через відсутність газу для бюджетних установ.

НАК "Нафтогаз України" почав пропонувати бюджетним установам середньострокові контракти на 15 місяців із ціною на раз 13,7 грн/куб.м без урахування податку на додану вартість (ПДВ) та вартості розподілу, повідомив голова установи Юрій Вітренко.