Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Надзвичайний стан областей — надія укласти угоди з "Нафтогазом" без тендерів, — директорка "Теплопостачання м. Одеси"

Надзвичайний стан областей — надія укласти угоди з "Нафтогазом" без тендерів, — директорка "Теплопостачання м. Одеси"

14 жовтня, 2021 четвер
09:13

Області оголошують надзвичайний стан через брак газу для бюджетних установ, щоб отримати можливість укласти угоди із "Нафтогазом" без тендерних закупівель, бо на це немає часу

Таку думку висловила Анна Позднякова, директорка КП "Теплопостачання міста Одеси", в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".

"Саме "Нафтогаз" може надати єдиний вихід з ситуації, яка утворилася на ринку — і тут, дійсно, залишаються лічені дні. Хочу зауважити, що ці рішення про надзвичайний стан обумовлені лише тим, щоб надати бюджетним установам змогу провести укладання угод з "Нафтогазом" без тендерних закупівель. Тому що процедура тендеру займає багато часу. А цього часу вже немає", — сказала Позднякова.

Вона додала, що тільки сьогодні, 13 жовтня, в області надійшли примірники угод, які вони матимуть змогу підписати.

  • Сім областей України оголосили надзвичайний стан через відсутність газу для бюджетних установ.
  • НАК "Нафтогаз України" почав пропонувати бюджетним установам середньострокові контракти на 15 місяців із ціною на раз 13,7 грн/куб.м без урахування податку на додану вартість (ПДВ) та вартості розподілу, повідомив голова установи Юрій Вітренко.

 
Нафтогаз України
Energo Live з Олександром Морщавкою
теплопостачання
Читайте також:
Зеленський Путін
Автор Віталій Портников
12 жовтня, 2021 вiвторок
Віталій Портников: Приниження Зеленського - це і є сигнал Кремля
Зеленський
12 жовтня, 2021 вiвторок
"Потрібно близько 300 млрд грн": Зеленський анонсував запровадження великої програми з енергозбереження
12 жовтня, 2021 вiвторок
Останнім часом замислююся, чому б не виступати під іншим прапором, - українська чемпіонка заговорила про зміну громадянства
Київ
+6
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.51
  • EUR
    Купівля 30.22
    Продаж 30.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
14 жовтня
10:12
Антон Поляков
МВС показало відео з місця смерті нардепа Полякова
10:03
лотто
Євромільйони: 220 мільйонів євро, рекордний джекпот в цю п'ятницю, виграти приз онлайн можна з України
09:47
ВМС U-811 "Балта"
Корабель ВМС “Балта”, який зазнав лиха біля Зміїного, буксирують до Одеси
09:35
безпілотнив ОБСЄ
Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення "близька до нестабільної", - ОБСЄ
09:17
Путін
Путін не виключає, що нобелівського лауреата Муратова визнають "іноземним агентом"
08:55
коронавірус
Коронавірус: за добу виявили майже 19 тис. нових випадків
08:35
ЗСУ
14 жовтня українці святкують День захисників і захисниць
08:20
ООС
13 жовтня на Донбасі: окупанти 10 разів порушили "тишу", українського воїна поранено
07:05
Для України реально отримати транш МВФ, потрібна політична воля, — нардеп Юрчишин
2021, середа
13 жовтня
23:52
ХК "Донбас"
"Донбас" вилетів з хокейної Ліги чемпіонів
22:57
Олександр Трухін
ДТП зі "слугою" Трухіним: нардепа ще не допитували, а відео аварії не знайшли, - ДБР
22:40
ВМС U-811 "Балта"
У Чорному морі український військовий корабель отримав пошкодження, тривають рятувальні заходи
22:23
"Житлобуд-1"
ПСЖ розтрощив українську команду у жіночій Лізі чемпіонів
22:10
Ігор Кузін
Осінні канікули в школах України можуть продовжити, - Кузін
21:58
Майк Меньян
"Мілан" втратив ключового футболіста до кінця року
21:49
Альона Вербицька
Зеленський призначив омбудсмена з прав захисників України
21:34
БК "Прометей
Український клуб несподівано програв німцям у баскетбольній Лізі чемпіонів
21:32
На Київщині викрили угруповання, яке "вибивало" неіснуючі борги з мешканців регіону
На Київщині викрили угруповання, яке "вибивало" неіснуючі борги з мешканців регіону
21:24
У Києві сталася аварія за участю п'яти автомобілів та автобуса
21:11
Замість того, щоб рятувати людей від енергетичної кризи, влада фабрикує справи за події 2014 року – Порошенко біля Офісу Генпрокурора
21:07
вакцинація
МОЗ планує розширити перелік професій для обов’язкової COVID-вакцинації
20:48
Юрій Бутусов
Таран сам себе спростовує своєю заявою, - Бутусов щодо звільнення Бурби
20:23
Олександр Усик (праворуч) та Ентоні Джошуа
Промоутер застеріг Джошуа від повторного бою з Усиком
20:17
Поліція
Водій харківської маршрутки "викрав" поліцейського, який перевіряв дотримання карантину
20:09
Путін
Путін вважає небезпечним збільшення поставок газу через українську ГТС
19:55
Андрій Павелко
Президент УАФ Павелко вперше прокоментував конфлікт Петракова і Малиновського
19:49
Зеленський підписав закон про меценатську діяльність у спорті
Зеленський призначив двох суддів Верховного Суду
19:31
Олег Пендзин
Через різке зростання ціни на газ постачальники відмовляють бюджетникам у пільгах, повинен втрутитись уряд, – Пендзин
19:24
Київ
У центрі Києва обмежать рух транспорту 14 жовтня: на вулицях працюватимуть кінологи та вибухотехніки
19:12
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер (праворуч)
Вайлдера на шість місяців відсторонили від боїв
19:03
Місяць
NASA відправить космічний апарат на Місяць
18:59
Порошенко
Порошенко обговорив з Главою ПА ОБСЄ ситуацію на окупованих територіях України
18:45
карантин
Житомирщині загрожує перехід до "червоної" зони карантину, - ОДА
18:39
Профільний комітет рекомендує пускати до Ради лише вакцинованих
18:33
Арабатська стрілка
У Бердянську та на Арабатській Стрілці встановили поворотні веб-камери на висоті пташиного польоту
18:25
ВАКС
Справа "Межигір'я": ВАКС заочно заарештував сина Януковича
18:16
Ілля Забарний
Збірна України з футболу оновила власний ганебний антирекорд
18:07
ООС
Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Шумів, Катеринівки та Попасної
17:59
Педрі
"Барселона" втратила футболіста за 80 млн євро перед матчем з "Динамо" в ЛЧ
17:50
Наталка Діденко
До України прийдуть сніг, тумани й холод, - синоптик Наталка Діденко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV