Надзвичайно важливо не згортати реформу децентралізації, коли нам потрібно відновлювати міста, - засновниця Міжнародного саміту мерів
Ірина Озимок, засновниця Міжнародного саміту мерів, вважає, що саме зараз важливою є злагоджена позиція мерів та уряду у пошук фінансової допомоги для відбудови українських міст
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"По-перше, війна стала тестом для нас, наскільки ми можемо об'єднатися, але водночас кардинально ситуацію не змінила. Мені здається, єдине, що потрібно пам'ятати кожному меру, кожному президенту, кожному мешканцю - ми всі є амбасадорами України. Перебуваючи у країні чи за кордоном, ми формуємо імідж України. І коли ми сьогодні просимо гроші для відбудови українських міст, то ми не маємо права показувати якісь конфлікти та чвари. Тому важливо, коли мери і уряд просять про допомогу та шукають гроші на відбудову міст, щоб їх позиції були злагоджені", - зауважила засновниця Міжнародного саміту мерів.
Ірина Озимок додала, що зустрічі з урбаністами та експертами містобудування підтвердили надзвичайно позитивний ефект реформи децентралізації, а також важливість того, аби її не згортали.
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