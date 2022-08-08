Надзвичайно важливо не згортати реформу децентралізації, коли нам потрібно відновлювати міста, - засновниця Міжнародного саміту мерів

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"По-перше, війна стала тестом для нас, наскільки ми можемо об'єднатися, але водночас кардинально ситуацію не змінила. Мені здається, єдине, що потрібно пам'ятати кожному меру, кожному президенту, кожному мешканцю - ми всі є амбасадорами України. Перебуваючи у країні чи за кордоном, ми формуємо імідж України. І коли ми сьогодні просимо гроші для відбудови українських міст, то ми не маємо права показувати якісь конфлікти та чвари. Тому важливо, коли мери і уряд просять про допомогу та шукають гроші на відбудову міст, щоб їх позиції були злагоджені", - зауважила засновниця Міжнародного саміту мерів.



Ірина Озимок додала, що зустрічі з урбаністами та експертами містобудування підтвердили надзвичайно позитивний ефект реформи децентралізації, а також важливість того, аби її не згортали.

Раніше за посиланням на анонімні джерела Bloomberg написав, що ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після закінчення війни

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