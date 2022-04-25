Нафта фінансує військові дії Путіна: у Норвегії активісти Greenpeace заблокували російський танкер

Про це повідомляє Reuters.

Активісти міжнародної екологічної організації Greenpeace прикували себе до якірного кола танкера "Усть Луга" компанії ExxonMobil, який перевозить 95 тис. тонн російської нафти. До танкера вони доплили на гумових човнах.

"Нафта є основою як кліматичної кризи, а й конфліктів. Я вражений тим, що Норвегія працює як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує військові дії Путіна", - заявила голова норвезького відділення Greenpeace Фроде Плейм.

Норвезька дочірня компанія американської ExxonMobil імпортує російську нафту за угодою, яку було укладено до початку повномасштабної агресії РФ проти України. Активісти виступають проти дотримання умов цього контракту.

19 квітня через запровадження ЄС санкції проти РФ у Греції було затримано нафтовий танкер під прапором Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb