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Головна Світ Нафта фінансує військові дії Путіна: у Норвегії активісти Greenpeace заблокували російський танкер

Нафта фінансує військові дії Путіна: у Норвегії активісти Greenpeace заблокували російський танкер

25 квітня, 2022 понедiлок
13:55
Світ Танкер Mercer Street

У Норвегії активісти Greenpeace на знак протесту проти війни в Україні прикували себе до якоря російського нафтового танкера

Про це повідомляє Reuters

Активісти міжнародної екологічної організації Greenpeace прикували себе до якірного кола танкера "Усть Луга" компанії ExxonMobil, який перевозить 95 тис. тонн російської нафти. До танкера вони доплили на гумових човнах.

"Нафта є основою як кліматичної кризи, а й конфліктів. Я вражений тим, що Норвегія працює як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує військові дії Путіна", - заявила голова норвезького відділення Greenpeace Фроде Плейм.

Норвезька дочірня компанія американської ExxonMobil імпортує російську нафту за угодою, яку було укладено до початку повномасштабної агресії РФ проти України. Активісти виступають проти дотримання умов цього контракту. 

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Норвегія
Greenpeace
нафта
російська агресія
порт
танкер
екологи
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