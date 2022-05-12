Нафтогаз автоматично продовжить договори, зафіксувавши ціну газу для споживачів на рівні 7,96 грн
"Нафтогаз України" автоматично продовжує договори з 2,2 млн домогосподарств і залишить ціну на рівні 7,96 грн за кубометр
Про це Нафтогаз повідомив у телеграм.
Як зазначили в компанії, ціна для клієнтів компанії залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр газу.
"Договори між 2,2 млн українських домогосподарств і компанією будуть автоматично продовжені", – вказав Нафтогаз.
Нові абоненти також можуть приєднатися до Нафтогазу. Щоб це зробити, можна заповнити заявку на сайті компанії, через додаток Приват24 або у відділеннях "Нової пошти" чи банків ПУМБ і Ощадбанк – у регіонах, де не відбуваються активні бойові дії.
Нафтогаз нагадав, що для оформлення заявки потрібен паспорт, ідентифікаційний код, документ про право власності на житло та згоду власника, якщо право власності офомрлено на кількох людей. Також порібно вказати EIC-код – 16-значний персональний газовий номер об’єкта.
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