Нафтогаз озвучив ціну на газ в цьому сезоні
Ціна на газ для населення в опалювальному сезоні 2021-2022 року складе 7,4 грн за куб
Про це голова правління НАК "Нафтгаз України" Юрій Вітренко заявив в етері одного з українських телевізійних каналів, інформує Еспресо.TV.
"Для потреб населення ціна (на газ - ред.) буде 7,4 гривні. Це в три рази менше, ніж поточна спотова ринкова ціна", - сказав Вітренко.
Він наголосив, що якщо підприємства теплокомуненерго братимуть газ для потреб бюджетних організацій, то вони можуть використовувати цей обсяг за ціною 7,4 грн.
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