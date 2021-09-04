Нафтогаз озвучив ціну на газ в цьому сезоні

Про це голова правління НАК "Нафтгаз України" Юрій Вітренко заявив в етері одного з українських телевізійних каналів, інформує Еспресо.TV.

"Для потреб населення ціна (на газ - ред.) буде 7,4 гривні. Це в три рази менше, ніж поточна спотова ринкова ціна", - сказав Вітренко.

Він наголосив, що якщо підприємства теплокомуненерго братимуть газ для потреб бюджетних організацій, то вони можуть використовувати цей обсяг за ціною 7,4 грн.





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