"Нафтогаз" підтвердив удари росіян по об'єктах газовидобувної інфраструктури

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогаз України".

За його словами, було здійснено обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України. Кілька об'єктів зазнали руйнувань, інші - пошкоджень різного ступеню. Він відзначив, що ДСНС вже ліквідувала пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.

"Наразі ними (співробітниками ДСНС - ред.) оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих”, - повідомив Олексій Чернишов.

17 листопада війська РФ обстріляли Дніпро, влада інформує про кілька ударів по інфраструктурі, наразі відомо про чотирнадцять поранених, серед них дівчина 15 років.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що окупанти націлились на український газовидобуток та обстрілюють "Південмаш" у Дніпрі.

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