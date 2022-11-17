"Нафтогаз" підтвердив удари росіян по об'єктах газовидобувної інфраструктури
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив, що у четвер, 17 листопада, окупанти здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури на сході України, кілька об'єктів зруйновано
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогаз України".
За його словами, було здійснено обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України. Кілька об'єктів зазнали руйнувань, інші - пошкоджень різного ступеню. Він відзначив, що ДСНС вже ліквідувала пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.
"Наразі ними (співробітниками ДСНС - ред.) оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих”, - повідомив Олексій Чернишов.
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