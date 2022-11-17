Шмигаль заявив, що окупанти націлились на український газовидобуток
Російська армія націлились на український газовидобуток
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі у четвер, передає Інтерфакс-Україна.
"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш", - сказав очільник уряду.
- Росія вранці 17 листопада завдала удару по двох об'єктах інфраструктури Дніпра, чотири людини постраждали.
- Над Києвом ППО збила дві ракети, також збито два БПЛА "Shahed".
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